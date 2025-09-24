COOPERATIVA DE SANTA MÓNICA - SE RECIBIERON KIT DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA



La Cooperativa de Santa Mónica fue una de las 18 Cooperativas Eléctricas del interior cordobés que días atrás recibieron kits de seguridad para el trabajo de operarios de energía, en un acto encabezado por el Gobernador Martín Llaryora.

En nombre de Santa Mónica Ltda. participaron del acto - en Casa de Gobierno el lunes 15/9- el Presidente Germán Melli Miralles, junto a Carlos Videla y Juan Membribe, ambos integrantes del Consejo de Administración.

En cada kit se incluyen guantes Clase 2, pértigas telescópicas, detectores de tensión, escaleras y sistemas de puesta a tierra temporal.

Además de los kits de seguridad, la provincia entregó reconectadores a cooperativas eléctricas distribuidoras del servicio de energía y aportes a municipios y comunas para la ejecución de obras de infraestructura gasífera y el fortalecimiento ambiental.

El gobernador destacó el compromiso de su gobierno con la seguridad de los trabajadores y la mejora en los servicios esenciales.

Se trata de una iniciativa que busca, no sólo resguardar la labor de quienes trabajan en energía sino también de asegurar la continuidad del servicio, disminuyendo interrupciones y evitando accidentes.

Esta entrega viene a sumarse a una primera del año, concretada en junio, y encabezada por la vice gobernadora, Myrian Prunoto.