Nuevo Consejo de Administración en la Cooperativa de Santa Mónica

Nuevo Consejo de Administración en la Cooperativa de Santa MónicaSANTA ROSA19/08/2025Diario Tres
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Santa Mónica ya tiene nuevo Consejo de Administración.
Hace un par de semanas, Santa Mónica Ltda. concretaba su Asamblea General Ordinaria N° 54. A partir de ahí, y tal como lo establecen los estatutos y leyes vigentes, el Consejo de Administración definió los nuevos roles que ocuparán sus miembros para gestionar acciones de la cooperativa en el período que sigue.
Dos nuevos consejeros se suman al equipo, que queda distribuido de la siguiente manera:
Presidente: Germán E. Meli Miralles
Vicepresidente: Manuel Enriquez
Secretario: Susana Morandi
Prosecretario: Silvia Ordoñez
Tesorero: Mario Barrera
Protesorero: Lucas Santana
1º Vocal Titular: Ramón Silva
2º Vocal Titular: Juan Menbribe
3º Vocal Titular: Martín Busto
1º Vocal Suplente: Daniel Enriquez
2º Vocal Suplente: Marcela Ansaldi
3º Vocal Suplente: Jorgelina Uhrig
Síndico Titular: Carlos Videla
Síndico Suplente: Ruben Villalba
El nuevo esquema de roles dirigenciales entró en vigencia el 13 de agosto pasado.