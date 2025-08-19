Nuevo Consejo de Administración en la Cooperativa de Santa Mónica

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Santa Mónica ya tiene nuevo Consejo de Administración.

Hace un par de semanas, Santa Mónica Ltda. concretaba su Asamblea General Ordinaria N° 54. A partir de ahí, y tal como lo establecen los estatutos y leyes vigentes, el Consejo de Administración definió los nuevos roles que ocuparán sus miembros para gestionar acciones de la cooperativa en el período que sigue.

Dos nuevos consejeros se suman al equipo, que queda distribuido de la siguiente manera:

Presidente: Germán E. Meli Miralles

Vicepresidente: Manuel Enriquez

Secretario: Susana Morandi

Prosecretario: Silvia Ordoñez

Tesorero: Mario Barrera

Protesorero: Lucas Santana

1º Vocal Titular: Ramón Silva

2º Vocal Titular: Juan Menbribe

3º Vocal Titular: Martín Busto

1º Vocal Suplente: Daniel Enriquez

2º Vocal Suplente: Marcela Ansaldi

3º Vocal Suplente: Jorgelina Uhrig

Síndico Titular: Carlos Videla

Síndico Suplente: Ruben Villalba

El nuevo esquema de roles dirigenciales entró en vigencia el 13 de agosto pasado.