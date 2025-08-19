MONITOREO EN EL DIQUE DE EMBALSE

Como parte de las acciones que se están llevando adelante para el saneamiento de las cuencas hídricas de Córdoba, el Gobierno de la Provincia junto al sector académico llevó a cabo un estudio de monitoreo de la calidad del agua en el embalse Río Tercero.

Se trata de un relevamiento indispensable para gestionar de forma sostenible el recurso hídrico, ya que permite conocer el estado del cuerpo de agua, identificar zonas con acumulación de sedimentos y obtener información clave para la planificación ambiental.

La actividad implicó monitoreos de la calidad de agua en los meses de junio y julio, en diferentes puntos del Embalse, donde se evaluaron variables físico-químicas y biológicas del agua, el estado trófico (es decir, la concentración de nutrientes) y la posible presencia de algas o cianobacterias.

Los principales resultados indicaron que el embalse presenta agua clara en toda su superficie, sin registros de floraciones significativas de algas ni cianobacterias. Además, el análisis determinó que se trata de un agua dulce, blanda y bicarbonatada sódica-cálcica, apta para ser utilizada como fuente para potabilización, cuando se complementa con análisis microbiológicos.