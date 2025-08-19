“CÓRDOBA MÍSTICA”, TURISMO URBANO PARA PERSONAS MAYORES

El Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha “Córdoba Mística”, un innovador programa destinado a que personas mayores de toda la provincia puedan disfrutar de una experiencia turística y cultural única en la capital de la provincia.

En la primera edición, participaron 500 personas mayores pertenecientes a instituciones de la ciudad y de centros de jubilados de 15 localidades del interior provincial, quienes visitaron sitios de interés cultural, parques y paseos guiados, disfrutaron de una obra de la Comedia Infanto Juvenil en el Teatro Real y compartieron el almuerzo en diferentes restaurantes de la ciudad.

La propuesta “Córdoba Mística” se enmarca en los principios de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores que promueve la participación social a través de actividades culturales y recreativas.