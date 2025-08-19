REUNIÓN CON AUTORIDADES POLICIALES POR LA INSEGURIDAD EN COMERCIOS

Integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Comercio de Santa Rosa mantuvieron una reunión con el Crio. Mayor Domingo Beltrán (Director de la Dptal. Calamuchita); el Crio. Franco Paez (Jefe de Zona Nº 2) y el Crio. Cristian Farías (Jefe de la Cría. Santa Rosa).

La iniciativa surgió a raíz de los diferentes hechos delictivos ocurridos a comerciantes de nuestra ciudad en los últimos tiempos y que como institución nos preocupa y consideramos que debemos ocuparnos.

Este primer paso nos lleva a trabajar junto al sector privado de forma participativa, primero como ciudadanos para resguardarnos y por ende resguardar nuestra actividad.

En este post, te compartimos algunas sugerencias para colaborar con la seguridad de nuestra ciudad.

Agenda los siguientes contactos en ese orden para comunicarte con las autoridades policiales :

1️ PATRULLA MOVIL COMANDO: 3546 454989 (pasar geo-localización inmediatamente)

2️ CONTACTO TELEFÓNO FIJO: 3546 426688

3️ COMISARÍA TELÉFONO FIJO: 3546 426680

4️ 101 o 911

“COLABOREMOS DESDE NUESTRO LUGAR, PARA VIVIR SEGUROS Y CON MEJOR CALIDAD DE VIDA”