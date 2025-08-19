LA DISPO REALIZA CHARLAS INFORMATIVAS EN ESCUELAS DE SANTA ROSA

Con el objetivo de promover la educación ciudadana y el respeto por las normas de convivencia, esta semana el área de DISPO (Dirección de Inspección y Control) lleva adelante un ciclo de charlas informativas en instituciones educativas locales.

Las actividades están enfocadas en temas clave para la comunidad, como la legislación vigente, ordenanzas sobre ruidos molestos y normativas de vialidad, con el propósito de formar ciudadanos más conscientes desde edades tempranas.

Las charlas fueron dirigidas a estudiantes de los 3° Grados de cada establecimiento primarios centrada en señales de tránsito, uso responsable de la bicicleta y el rol de los inspectores en la vía pública.

También se efectuaron en colegios secundarios hablando sobre ruidos molestos y normativas viales locales.

Desde el municipio destacan la importancia de acercar estas temáticas a los jóvenes, entendiendo que la educación es una herramienta clave para construir una ciudad más ordenada, segura y respetuosa del entorno.