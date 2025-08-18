ROBO, TIROTEO Y HERIDOS EN UN COMERCIO DE VILLA RÍO SANTA ROSA

Cerca de las 4:30 de la madrugada de este lunes, un violento episodio tuvo lugar en un supermercado ubicado sobre la calle 26, en Villa Incor.

De acuerdo con fuentes oficiales, dos delincuentes ingresaron al comercio con intenciones de robo. La policía fue alertada del hecho y al llegar al lugar se enfrentan a los sujetos. Los mismos reaccionaron lanzando gas pimienta hacia los efectivos presentes y abriendo fuego con un arma, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el lugar.

Los asaltantes lograron huir del lugar, aunque se sospecha que uno de ellos habría resultado malherido durante el enfrentamiento, según indicaron las primeras versiones. En respuesta, se montó un operativo cerrojo que aún continúa activo.

Por otro lado, una mujer policía fue atendida y trasladada a un centro médico luego de presentar irritación ocular, producto de la exposición al gas pimienta utilizado por los delincuentes.

Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni se ha confirmado el estado de salud del presunto delincuente herido.