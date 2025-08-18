SANTA ROSA REFUERZA LA CALIDAD TURÍSTICA CON LA ENTREGA OFICIAL DE HABILITACIONES A ALOJAMIENTOS

Desde la Secretaría de Turismo se está llevando adelante la entrega oficial de habilitaciones a alojamientos locales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico de la región.

La iniciativa forma parte de una política activa de regularización del sector, que busca no solo ordenar la oferta hotelera, sino también elevar los estándares de calidad, brindar mayor seguridad a los visitantes y fomentar la confianza en los servicios turísticos ofrecidos en la localidad.

"Estas habilitaciones son más que un trámite. Representan un compromiso conjunto entre el sector público y privado para garantizar una experiencia turística segura y de excelencia", señalaron desde el área de Turismo.