UN DETENIDO Y DOS APREHENDIDOS POR DIVERSOS DELITOS



Este lunes por la noche, personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Río Santa Rosa, en el marco de una investigación por robo calificado, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero.

La medida judicial arrojó resultado positivo, con la detención de un joven de 19 años, señalado como presunto coautor del delito de Robo Calificado, ocurrido el pasado 14 de julio.

Durante el procedimiento también fueron aprehendidos un hombre de 59 años y otro de 27, acusados de resistencia a la autoridad durante el operativo.

En el lugar se procedió al secuestro de teléfonos celulares, una carabina, cartuchos, una tablet, ropa varias vinculadas al hecho investigado y una réplica de arma de fuego.

Adicionalmente, se incautaron bienes que podrían estar relacionados con otros cuatro hechos delictivos contra la propiedad ocurridos en Santa Rosa: dos televisores, una bicicleta rodado 29, un parlante, un caloventor, bebidas varias y un rifle de aire comprimido adaptado al calibre 22.