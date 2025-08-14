YA SON SIETE LOS DETENIDOS POR GENERAR FUEGO EN LUGARES NO PERMITIDOS



Las aprehensiones se produjeron en Coronel Moldes, Simbolar, Villa Valeria y Villa Amancay.

En todos los casos se trata de hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad de aplicación.

En inmediaciones de Coronel Moldes, efectivos de la Patrulla Rural detuvieron a un hombre de 69 años, quien inició fuego para quemar restos de poda y provocó un incendio.

En tanto en la zona rural de Villa Valeria, se concretó la detención de tres personas que habrían iniciado fuego en una zona de pastizales y árboles.

En otro procedimiento, realizado en la zona rural de Cerro Pelado, en Villa Amancay, personal de Patrulla Rural fue alertado sobre la presencia de columnas de humo. Al acudir al lugar, corroboraron que dos pescadores habían iniciado el fuego en un sector donde no está permitido, procediendo a su detención.