Autoridades provinciales y municipales recibieron en la Casa de Gobierno a los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la Región Andina y Cono Sur: Olivier Inizan, María Mercedes Dueñas y Luis Ignacio García Sigman.

Durante el encuentro, se detalló el trabajo que lleva adelante la provincia en materia de adicciones, la presencia de los diferentes dispositivos de atención en todo el territorio, los programas preventivos y los espacios de formación. Además, se compartieron los lineamientos internacionales sobre el tema.

En este contexto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainter, ponderó: “Es un orgullo recibir a los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas y poder contarles nuestro trabajo en la provincia. La salud es uno de los ejes de esta gestión y por eso profundizamos la tarea preventiva basada en el modelo de rol sano. Nuestra intención es abordar esta problemática de una manera integral, en conjunto con las diversas dependencias del Gobierno”.