CONVOCATORIA DE TRABAJADORES JUBILADOS DE CALAMUCHITA

La Asamblea de Trabajadores Jubilados y Jubiladas de Calamuchita convoca a los medios regionales, organizaciones sociales, y a la comunidad en general a participar de una conferencia de prensa y asamblea ampliada, que se realizará el próximo miércoles 13 de agosto a las 11:00 hs frente a la sede de PAMI Santa Rosa.

Desde hace semanas, el grupo realiza asambleas semanales de manera ininterrumpida, los días miércoles, en reclamo por la delicada situación que atraviesan los sectores más postergados del valle. En esta oportunidad, la jornada tendrá carácter ampliado y busca fortalecer el vínculo con otros sectores afectados.

Objetivos de la convocatoria:

Construir un plan colectivo de lucha regional

Visibilizar la precariedad social y económica que atraviesan diferentes sectores

Convocar masivamente a la comunidad para sostener un reclamo legítimo en las calles