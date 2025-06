EL RADICAL FRANCO JULAR VISITÓ SANTA ROSA

Franco Jular, economista y precandidato a diputado nacional por la UCR de Córdoba en las elecciones legislativas de octubre próximo, estuvo en Santa Rosa el miércoles en el marco de su campaña política.

Junto a la compañía de Estanislao Eraso, actual presidente del Concejo Deliberante local, el dirigente capitalino se presentó junto a sus partidarios y visitó diferentes medios de la localidad.

En su charla con Radio Unna 99.1, Jular manifestó que estuvo además con el intendente Eduardo Martín y destacó que el radicalismo le propone a la sociedad un mensaje distinto.

“Hoy estamos en un lugar que la gente no sabe que piensa el radicalismo, si somos oposición o aliados del gobierno nacional”, aclaró, dejando entrever su propuesta de no especular y directamente ser oposición, “devolviendo el lugar al radicalismo”.

“El que quiera irse con la Libertad Avanza que se vaya, nosotros tenemos un espacio del radicalismo opositor, lo que me molesta son los que entran y salen del radicalismo según la situación”, sentenció el precandidato.

En su agenda propone cambios importantes para los trabajadores y productores que el estado nacional le ha quitado los recursos.

“Queremos un Estado eficiente y no el desprecio que expresa el Ejecutivo Nacional al respecto del mismo”, indicando que con esto se paraliza la economía en diferentes sectores.

Entre otros conceptos, el economista propone impulsar las economías regionales dandole al interior del país el espacio que le corresponde, mostrandose en desacuerdo con las actitudes nacionales en este aspecto.