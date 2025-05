Fiornovelli volvió al Concejo tras una polémica por la presidencia: cruce con Marcela Torres

El pasado miércoles 21 de mayo, el concejal Oscar Fiornovelli retomó formalmente su banca en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, luego de cumplir una licencia y atravesar una serie de conflictos internos que incluso llegaron al ámbito judicial. La situación desató tensiones dentro del propio bloque oficialista y generó declaraciones cruzadas entre ediles.

La controversia se remonta a diciembre del año pasado, cuando Fiornovelli intentó regresar al cuerpo legislativo tras haber tomado dos meses de licencia. En ese momento, buscó también recuperar la presidencia del Concejo, cargo que había ocupado antes de ausentarse. Sin embargo, su retorno no fue avalado por algunos de sus compañeros de bancada, quienes impidieron que retomara el cargo de presidente. La edil Marcela Torres, que lo había reemplazado, continuó al frente del cuerpo legislativo.

En medio del conflicto, Fiornovelli presentó una nota ante la fiscalía de Río Tercero, denunciando lo que consideró una remoción irregular de su cargo. La situación derivó en una audiencia de conciliación judicial que permitió finalmente su reincorporación como concejal, aunque ya sin la presidencia, actualmente en manos de Estanislao Eraso.

"Un despojo irregular y un atropello"

La semana pasada, al ingresar nuevamente al recinto, Fiornovelli leyó una nota en la que agradeció a la comunidad por el apoyo recibido y cuestionó duramente el accionar de sus colegas. "Mi presidencia fue quitada de manera irregular y, con policía mediante, no me dejaron ejercerla", denunció el concejal, quien calificó el episodio como “un atropello” y no simplemente un “malentendido”, como se había manifestado desde otros sectores del Concejo, ahora presidido por Estanislao Eraso

Si bien expresó su desacuerdo con lo sucedido, aseguró que continuará trabajando de manera democrática "por el bien común de la localidad".

La respuesta de Marcela Torres

En la sesión de este miércoles, la concejal Marcela Torres pidió la palabra para responder públicamente a Fiornovelli. En un mensaje cargado de firmeza, señaló: "La banca no es un bien de canje para chantajear ni perpetrar venganzas personales. Hartos estamos de esas políticas antiguas."

Además, sostuvo que no hubo despojo, sino que Fiornovelli “dejó tirada la presidencia”. Recordó que su designación como presidenta fue formal y no interina, y que desde entonces ha cumplido sus funciones de la mejor manera.

"No tengo 20 años como concejal, pero la verdad creo que la permanencia no hace a la calidad de un funcionario. Cuando me votaron en la presidencia, y no como interina, me quedé e hice lo mejor posible en esta mi primera vez como integrante de un Concejo", expresó Marcela Torres, entre otras alusiones personales conisderando que se sintió totalmente agraviada al ser denunciada.

También se refirió a la denuncia por presunta usurpación de cargo: "No he cometido ningún delito. No estoy, no estuve ni estaré imputada. No usurpé ningún cargo, presidí este cuerpo de manera legítima."

Un Concejo atravesado por internas

El episodio expone las tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio a nivel local, con posiciones enfrentadas entre referentes del mismo espacio.

