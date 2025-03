Donde hay un jubilado hay un derecho, pero no solo eso

Parafraseando a Raúl Scalabrini Ortiz: 'Si usted no entiende lo que dicen un abogado, un juez o un funcionario, pídale que le explique; si vuelve a no entender, que le explique otra vez: si a la tercera vez no entiende... entonces lo están engañando'". Espero no transitar ese camino.

No hace mucho un miembro actual de la Corte Suprema dijo en Chile que no siempre de una necesidad surge un derecho, porque eso depende de los recursos. Semejante embuste es inadmisible, cuando los abogados se gradúan en las universidades juran por la Constitución, ¿como es posible? que estos juramentos queden supeditados a la decisión de un estafador sentado en el ministerio de economía.

Todo es muy raro, todos los funcionarios tienen la obligación de garantizar lo que se conoce como los derechos adquiridos. Pero no respecto de los jubilados, el preámbulo es concreto para nosotros y nuestra posteridad, algo que no se puede modificar de otra manera que con una reforma constitucional. Es simple no se requieren saberes especiales, descubrir una mentira es una forma de adquirir entendimiento.

Para ello saber si es verdad que detrás de un Jubilado hay un derecho y algo mas, recurro al fallo de la Jueza Karina Andrade en ocasión de ordenar la liberación de los detenidos el miércoles pasado y antes un pequeño aporte personal. Ninguna norma inferior puede modificar normas superiores, en este caso ninguna regla de tránsito, edicto, ordenanza o protocolo, puede modificar normas superiores, máxime en este caso en el que estamos hablando de un derecho consagrado por los arts. 14 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y agrego que nadie puede alegar el desconocimiento del derecho, esto incluye a todos los agentes de ámbitos locales, provinciales o nacionales.

Dijo la jueza: “Entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ellos especialmente”…….. “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores…….. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.

“La complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia” (para decirlo de otro modo, si no hay pruebas para la detención no se aplica la flagrancia). “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”...

Así, vale recordar que los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación.

Entonces, quienes se “movilizan” en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado. Tengo para mi que en estos tiempos es imprescindible conocer derecho y divulgarlo, para que nunca mas nadie toque a un viejo o una vieja o le ponga esposas a los niños y los encarcele.

Para que la historia no se repita. Para que sean ellos los que tengan miedo, no nosotros. Nosotros no somos delincuentes, ellos lo son. El fallo de la Jueza lo pone en evidencia, detener personas sin causas es privación ilegitima de la libertad. Vaya paradoja que para evitar que alguien obstaculice el tránsito, ellos lo hacen con los de azul. Toda analogía suele ser tramposa, pero a mi juicio es como que para que nadie se atreva a asaltar un banco, primero lo asaltan ellos. Al banco o al país, que no es lo mismo pero es igual como dice Silvio Rodríguez.